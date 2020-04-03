На виїзді з Дніпропетровської області біля села Могильов працівники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області облаштували ізольоване містечко для обсервації у разі потреби 130 осіб

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов. Роботи організовані обласною владою як пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей. В таборі можуть бути розміщені близько 130 осіб», - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині встановили наметове містечко для обсервації / Фото: ДСНС

Як зазначається, протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей й постільної білизни.

До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 чоловік.

Досвід Дніпропетровщини в реалізації цього пілотного проєкту може бути використаний по всій країні, повідомляють в пресслужбі.