Дніпропетровщина отримала 10 тисяч високоточних корейських ПЛР-тестів

На Дніпропетровщину прибули 10 тисяч високоточних ПЛР-тестів корейського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Нині Обласний штаб протидії коронавірусу отримав велику партію ПЛР-тестів від Фонду Вадима Новінського. Вони дозволять визначати наявність COVID-19 в організмі людини зі стовідсотковою гарантією. Зможемо протестувати 10 тис людей. Надійшли також респіратори та захисні окуляри, які будуть розподілені по госпітальним базам регіону", - сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Дніпропетровщина отримала 10 тисяч високоточних ПЛР-тестів

Тест-системи зберігатимуться у Дніпропетровському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Доставку партії тестів допомогли організувати МЗС та посол України в Південній Кореї.

Нині в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Дванадцять з них – на Дніпропетровщині.

Фото: adm.dp.gov.ua