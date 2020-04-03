Дніпропетровщина отримала 10 тисяч високоточних корейських ПЛР-тестів
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації.
"Нині Обласний штаб протидії коронавірусу отримав велику партію ПЛР-тестів від Фонду Вадима Новінського. Вони дозволять визначати наявність COVID-19 в організмі людини зі стовідсотковою гарантією. Зможемо протестувати 10 тис людей. Надійшли також респіратори та захисні окуляри, які будуть розподілені по госпітальним базам регіону", - сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Дніпропетровщина отримала 10 тисяч високоточних ПЛР-тестів
Тест-системи зберігатимуться у Дніпропетровському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Доставку партії тестів допомогли організувати МЗС та посол України в Південній Кореї.
Нині в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Дванадцять з них – на Дніпропетровщині.
Фото: adm.dp.gov.ua