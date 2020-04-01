Зеленський застерігає українців: Шашлики можуть вилізти боком

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав українців залишатися вдома під час карантину, наголосивши, що пляжі у них ніхто не вкраде, парки нікуди не зникнуть, а шашлики можуть "вилізти боком".

Про це він сказав у відеозверненні.

"Дорогі громадяни! Продовжуємо зберігати спокій та холодну голову. Продовжуємо залишатися вдома! Я вкотре прошу вас подорослішати! Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, бо ж «радіація невидима». Так от, коронавірус теж невидимий", - підкреслив Президент.

Водночас він наголосив, що зараз ніхто нікого нікуди не збирає, а навпаки – просять людей залишатися вдома.

"Пляжі – ніхто не вкраде і пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. А шашлики можуть вилізти, вибачте, боком. Усвідомте все це", - закликав глава держави.

При цьому він додав, що українці обов'язково вистоять, і ми всі разом відзначимо спільну перемогу на площах, в парках, на пікніках і пляжах, але нагадав, що цієї перемоги треба дочекатись.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.