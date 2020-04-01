Зеленський повідомив про 30 справ проти "коронавірусних" шахраїв

Понад 20 тисяч правоохоронців задіяні у заходах боротьби з коронавірусом, у тому числі й протидії розповсюдженню неправдивої інформації та онлайн-шахрайству.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні, у заходах з протидії коронавірусу задіяно понад 20 тисяч працівників поліції та Нацгвардії. Серед іншого, вони ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження", - сказав Зеленський.

Він розповів, що за цей час знайдено понад сто дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також – заблоковано банківські рахунки онлайн-шахраїв.

"За цими фактами розпочато 30 кримінальних проваджень", - проінформував глава держави.

Водночас Президент закликав усіх громадян бути пильними, користуватись тільки офіційними джерелами інформації, не вірити панічним дописам та оголошенням про незрозумілі ліки, які врятують вас від усіх хвороб.