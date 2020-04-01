Президент: Цілодобово стараємося розв'язувати питання із захистом медиків

Влада цілодобово намагається розв'язувати питання із забезпечення засобами захисту медиків.

Про Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні до співвітчизників, яке транслювалося у Facebook.

«Я хочу вкотре подякувати нашим українським медикам. Знаю, як вам зараз нелегко. Знаю, що є певні проблеми з забезпеченням. Цілодобово ми стараємося вирішити всі ці питання. Хочу зараз, не лише як Президент, а й просто по-людськи сказати вам: дякую. За те, що ви робите. За те, що тримаєтесь», - сказав Зеленський.

Він нагадав про те, що 1 квітня відбулось засідання уряду, на якому ухвалено кілька інших важливих рішень. «Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старше вісімдесяти років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше», - додав Президент.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.

Фото: president.gov.ua