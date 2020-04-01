Президент упевнений, що Рада найближчим часом підтримає зміни до бюджету
Про це він сказав у своєму зверненні до співвітчизників, яке транслювалися у Facebook.
«Я впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не заберуть у людей таку важливу підтримку», - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.
Наступного тижня може відбутися Позачергове засідання Верховної Ради для прийняття змін до бюджету в повторному першому читанні й законопроєкту про банки в другому читанні, повідомила Укрінформу заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
Вона додала, що до того ще мають зібратись бюджетний і фінансовий комітети. Дати проведення позачергового засідання поки немає.