Президент упевнений, що Рада найближчим часом підтримає зміни до бюджету

Президент України Володимир Зеленський упевнений у тому, що Верховна Рада підтримає зміни до держбюджету найближчим часом.

Про це він сказав у своєму зверненні до співвітчизників, яке транслювалися у Facebook.

«Я впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не заберуть у людей таку важливу підтримку», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

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Наступного тижня може відбутися Позачергове засідання Верховної Ради для прийняття змін до бюджету в повторному першому читанні й законопроєкту про банки в другому читанні, повідомила Укрінформу заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона додала, що до того ще мають зібратись бюджетний і фінансовий комітети. Дати проведення позачергового засідання поки немає.