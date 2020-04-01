Пенсіонерам почнуть виплачувати по тисячі після внесення змін до держбюджету

Пенсійний фонд розпочне виплачувати одноразову грошову допомогу в сумі 1 000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5 000 гривень, після внесення змін до держбюджету-2020.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

"Пенсійному фонду України доручено у квітні 2020 року забезпечити проведення виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1 000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5 000 гривень. Виплата буде розпочата невідкладно після внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", - ідеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що ПФУ готовий до проведення перерахунків пенсій, які передбачаються ухваленою Кабміном постановою "Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році".

Рішенням уряду передбачено, що з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень.

Такі виплати отримають 1,5 млн осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік – 9 205 гривень.

Водночас тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація буде встановлюватись з дати досягнення такого віку.

Крім того, якщо пенсіонер віком старше 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижче 2 600 гривень.

"Виплати пенсій даній категорії громадян буде розпочато щонайпізніше з 7 квітня поточного року", - наголошують у ПФУ.

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У фонді також звертають увагу на визначену дату проведення індексації пенсій у 2020 році, а саме 1 травня.

Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ "Укрпошта", інформують в установі.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 1 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році.

29 березня 2020 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт закону № 3279 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік на повторне перше читання.

Згідно з пропонованими змінами, Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 19,6 млрд грн.