Більш як 10 мільйонам пенсіонерів почали виплачувати по тисячі

В Україні з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисячу грн отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсій яких менш як 5 тисяч грн.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, зазначається, що з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. грн отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менш як 5 тис. грн, а також - понад 400 тис. громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Окрім того, з 1 квітня автоматично відбудеться щорічний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати, на підставі абзацу 5 ч. 4 ст.42 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що у квітні 2020 року Місоцполітики спрямує понад 30 млрд грн на виплату пенсій і соціальних допомог, а також 98 млн грн - на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншим засобами реабілітації.