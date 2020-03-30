Уряд пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд

Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 19,6 млрд грн.

Про це йдеться у законопроєкті №3279 про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з пропонованими змінами, пропонується додати 19 млрд 681 млн 300 тис. грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

У затвердженому держбюджеті на 2020 рік на ці витрати закладено 172,5 млрд грн, а з пропонованими змінами сума становить 192, 2 млрд грн.

Водночас уряд пропонує зменшити видатки на Фонд соціального захисту інвалідів на 359 млн 936 тис. грн.

Зокрема, пропонується зменшити видатки на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю на 22 млн 936 тис. грн, а на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю - на 337 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що з квітня поточного року буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень.

Окрім того, за її словами, із травня відбудеться індексація трудових пенсій на 11 %, а також - доплата до пенсії півтора мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років.