Уряд пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд

Уряд пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд

Укрінформ
Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 19,6 млрд грн.

Про це йдеться у законопроєкті №3279 про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з пропонованими змінами, пропонується додати 19 млрд 681 млн 300 тис. грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

У затвердженому держбюджеті на 2020 рік на ці витрати закладено 172,5 млрд грн, а з пропонованими змінами сума становить 192, 2 млрд грн.

Водночас уряд пропонує зменшити видатки на Фонд соціального захисту інвалідів на 359 млн 936 тис. грн.

Зокрема, пропонується зменшити видатки на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю на 22 млн 936 тис. грн, а на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю - на 337 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що з квітня поточного року буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень.

Окрім того, за її словами, із травня відбудеться індексація трудових пенсій на 11 %, а також - доплата до пенсії півтора мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років.

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