По одній тисячі гривень пенсіонерам у квітні: уряд схвалив проєкт постанови

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови, яка визначає порядок виплат одноразової грошової допомоги пенсіонерам у сумі 1 тисячі гривень у квітні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми цією постановою визначаємо порядок виплати очікуваної у квітні цього року одноразової грошової допомоги в сумі 1 тисяча гривень. Таку допомогу в нас отримають 10 млн пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 5 тисяч гривень станом на 1 квітня 2020 року», - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Окрім того вона наголосила, що близько 600 тисяч одержувачів державної соціальної допомоги, осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, а також одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючої особи, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, також отримають гарантовано по тисячі гривень.

«Ми зробимо такі виплати відразу, коли будуть внесені зміни до державного бюджету і затверджені необхідні фінансові документи. Якщо це все відбудеться, то вже з 14 квітня 2020 року Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати і люди отримають по тисячі гривень», - наголосила міністр соцполітики.

Також вона повідомила, що схваленою постановою пропонується з квітня встановити щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9 тис. 205 грн.

«Важливо відмітити, що такі пенсіонери отримають таку компенсаційну виплату в доповнення до вже встановлених статусних підвищень і надбавок до пенсії дітям війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих і учасникам війни. Тобто ми її виводимо за межі тих надбавок, які сьогодні отримують такі пенсіонери. При цьому ми встановлюємо для вказаних пенсіонерів із страховим стажем для жінок 20 років, а для чоловіків 25 років, що не може бути найменша виплата менше 2 600 грн, бо зараз така виплата 2 тис. грн», - повідомила Лазебна.

Таким чином, зауважила вона, пропонується у квітні зробити такі перерахунки і відповідну компенсацію отримає близько півтора мільйона пенсіонерів.

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Ще одна із пропозицій постанови, на якій зупинилася міністр, - індексація пенсій на 11% у травні.

«Наша пропозиція в травні провести індексацію пенсій на 11%, так, як це передбачено сьогодні пенсійним законом, але ми знаємо, що не всі пенсіонери отримують і не всіх пенсіонерів охопить така індексація, тому ми порахували, зробили відповідні розрахунки і ми побачили, що 7 млн пенсіонерів отримають близько 260 грн, і ми пропонуємо тим пенсіонерам, які не будуть охоплені такою повномасштабною індексацією, і в яких є стаж роботи 30 років у жінок і 35 - у чоловіків також підвищити мінімальну пенсійну виплату до 2 тисяч 100 грн з урахуванням збільшення пенсійної виплати для жінок, у яких стаж 30 років і в чоловіків 35 років», - сказала Лазебна.

Вона додала, що таким чином ця індексація охопить понад 8,5 млн пенсіонерів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у відеозверненні Зеленський анонсував доплату в тисячу гривень пенсіонерам, чия пенсія є нижчою за 5 тисяч.