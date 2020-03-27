В Одесу доставили 10 тисяч британських експрес-тестів

В Одесу сьогодні доставили з Великої Британії 10 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook.

"Одеса одна з перших в Україні зайнялася закупівлею експрес-тестів для міста. Сьогодні ми отримали 10 тисяч таких тестів виробництва Великої Британії", - зазначив Труханов.

За його словами, експрес-тести дозволено до застосування в Україні та мають всі необхідні сертифікати відповідності.

Директор департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко уточнила, що доставлені з Лондона експрес-тести надійшли в інфекційну лікарню. Їх особливістю є те, що можна відразу перевірити аналізи крові, взятої як з вени, так і з капілярів. Це полегшить роботу медперсоналу і знизить ймовірність дотикання до біоматеріалу.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 березня в Одесу доставили спецлітаком з Києва медичний вантаж для п'яти південних областей України. Зокрема, Одеська область отримала 5,8 тисячі експрес-тестів, близько 2 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, які передані в обласну вірусологічну лабораторію МОЗ. Крім того, доставлено 500 захисних костюмів для медиків і 5 тисяч захисних масок N95.