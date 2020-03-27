У Дніпро прибули 20 апаратів штучної вентиляції легень

У 21-й інфекційній лікарні Дніпра йде налаштування 20 апаратів штучної вентиляції легень, які місто придбало власним коштом. Роботи фахівці завершать уже завтра, і одразу лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу хворим на Covid-19.

Про це повідомив генеральний директор інфекційної лікарні № 21 Микола Турчин, поінформували у пресслужбі міської ради Дніпра.

«До нашого закладу привезли велику партію того, що необхідно відділенню інтенсивної терапії для лікування коронавірусних хворих. Це 20 апаратів штучної вентиляції легенів: з них 15 стаціонарних і 5 портативних. Також нам привезли 26 моніторів пацієнта», – розповів Турчин.

Про нову поставку апаратів штучної вентиляції легень сьогодні повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, додали у пресслужбі.

У Дніпрі налаштовують апарати ШВЛ / Фото: Дніпровська міська рада

«Ще 15 апаратів ШВЛ, а також 30 кисневих концентраторів і портативний рентген місто отримає вже на початку квітня. Це – необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні на Covid-19», – наголосив міський голова.

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Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі на придбання устаткування і засобів захисту, за ініціативою мера Бориса Філатова, місто виділило 98 мільйонів гривень. Наразі за рахунок муніципального бюджету придбано 200 експрес-тестів на виявлення Covid-19. Також міська влада закупила до інфекційної лікарні Дніпра усі необхідні засоби індивідуального захисту, витратні матеріали та обладнання, зокрема, електрокардіографи, пульсоксиметри, кисневі концентратори, ларингоскопи, монітори пацієнтів, портативний апарат УЗД, бактерицидні опромінювачі, рецикулятори, нібулайзери, тонометри, стетофонендоскопи.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.