Ляшко анонсує найближчим часом постійні поставки апаратів ШВЛ в Україну

В Україну постійно надходитимуть апарати штучної вентиляції легень у період боротьби з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Апарати ШВЛ надходитимуть постійно в Україну в цей період, і буде оновлюватися матеріально технічна база. Також досить велика кількість людей зараз допомагає, відбуваються поставки до трьох, до п'яти, до десяти апаратів ШВЛ, які одразу передаються в структурні підрозділи охорони здоров'я для розподілу по закладах охорони здоров'я по областях", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі є близько 350 апаратів ШВЛ в інфекційних відділеннях, в інфекційних стаціонарах та в інфекційних лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу. Також є 3,5 тисячі апаратів штучної вентиляції у відділеннях інтенсивної терапії, які перепрофільовуються у подальшому, поза межами інфекційних стаціонарів.

За словами Ляшка, апарати ШВЛ є в операційних залах, які використовувалися для проведення планових операцій. Сьогодні такі операції призупинено, тому ці апарати можуть використовуватися для лікування хворих на коронавірусну хворобу.

"Ми працюємо над тим, щоб оновити матеріально-технічну базу, в тому числі базу апаратів штучної вентиляції легень, а також інших розхідних матеріалів, які потрібні для того, щоб апарати ШВЛ працювали безперестанку. Тому вживається максимум заходів, для того, щоб апарати надходили в Україну", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, при Міністерстві охорони здоров’я України розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.

В Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.