На кордоні з Польщею застрягли ШВЛ-апарати, придбані для Харківщини — ОДА

Придбані для медичних закладів Харківської області апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) затримали на кордоні з Польщею.

Про це під час засідання антикризового штабу з протидії коронавірусу зазначив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інцидент стався через ухвалені Євросоюзом заходи з обмеження експорту медичного обладнання. Устаткування було оплачено, але не було враховано, що Польща не є країною-виробником ШВЛ-апаратів. Через її територію здійснюється лише транзит медобладнання», - сказав Кучер.

За його словами, до розв'язання цього питання долучилися народні депутати України.

Читайте також: На Херсонщину прибув медичний вантаж із Китаю

За даними ОДА, в медзакладах області є 133 апарати ШВЛ, в обласному центрі - 163 апарати. 23 березня Харків отримав 5 швейцарських апаратів.

Читайте також: На Херсонщину прибув медичний вантаж із Китаю

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.