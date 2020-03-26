В Україні запускають мобільний додаток для контролю над дотриманням карантину

Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації України запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Наступного тижня ми запустимо мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. Одразу заспокою – жодного "великого брата" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - повідомив Федоров.

Він додав, що також застосунок надаватиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я та. До того ж, уточнив він, наступним кроком стане запровадження у "ДІЇ" можливості моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає у застосуванні широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то у Мінцифри зможуть її попереджати про можливий контакт з хворим.

Також Мінцифри запустить онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей непростий час. Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів, додав Федоров.

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Віцепрем'єр-міністр уточнив, що запустять і онлайн-платформу безкоштовних послуг бізнесу. Сьогодні більшість соціально відповідального бізнесу пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину, і у Мінцифри планують зібрати всі послуги на одній платформі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.