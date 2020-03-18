Київстар на період карантину робить безкоштовними консультації лікарів у мобільному додатку
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Київстар.
«На період карантину Київстар разом із партнером «Доктор онлайн» робить консультації лікарів у додатку «Doctor Online» безкоштовними для абонентів усіх телеком-операторів», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, користувачі, незалежно від місця перебування, матимуть змогу безкоштовно проконсультуватися 24/7 із понад 40 кваліфікованими лікарями та отримати рекомендації щодо лікування, використовуючи чат, відео- або аудіодзвінок.
«Сьогодні люди по всьому світу змушені боротися проти нових вірусів та складнощів. Оскільки зараз не рекомендовано виходити на вулицю, користуватися громадським транспортом та контактувати з великою кількістю людей, ми вирішили полегшити процес звернення до лікаря, аби не доводилося без зайвої необхідності відвідувати лікарні. Особливо наш додаток буде корисний людям похилого віку та родинам з маленькими дітьми, тим, хто мешкає за містом, або ж лишився за кордоном», - розповів маркетинг-директор Київстар Павло Даніман.
У пресслужбі зазначили, що у застосунку «Doctor Online» з’явилася серія оновлень, які роблять користування додатком ще більш комфортним:
- Під час відео- або аудіоконсультації у пацієнта є можливість надіслати лікарю файли (аналізи для розшифрування, фото, попередні призначення тощо).
- Якщо лікар рекомендує здати аналізи, користувач може одразу в додатку записатися на дослідження у лабораторію та здійснити оплату банківською карткою.
- Додати історію минулих консультацій.
- Після консультації пацієнти зможуть також оцінити роботу лікаря та залишити відгук. Така опція допоможе новим користувачам обрати фахівця для наступної консультації.
У Київстар розповіли, що три місяці додаток «Doctor Online» завантажило понад 45 тисяч користувачів. За зверненнями лідирують сімейні лікарі, на другому місці - педіатри. За цей час пацієнти найчастіше зверталися із симптомами ГРВІ, проблемами з тиском та ларинготрахеїтом.
Як повідомлялося, застосунок «Doctor Online» – це додаток у сфері телемедицини, розроблений однойменною компанією за підтримки Київстар. У застосунку «Doctor Online» користувачі зможуть: звернутися до обраного спеціаліста за консультацією як через чат, так і через відео- або аудіодзвінок, отримати направлення на аналізи, замовити доставку ліків у партнера додатку Liki24.com а також запланувати в календарі графік прийому медикаментів, і в потрібний час додаток нагадає про необхідність прийому ліків. До 3 квітня на час карантину за промокодом kskr у додатку можна також замовити безкоштовну планову (не термінову) доставку ліків.
За даними Київстар, на сьогодні у підтримці додатку «Doctor Online» працює 40 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій.
Додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. Мегабайти за користування додатком списуватимуться згідно з тарифним планом.
Фото з відкритих джерел та Київстар