Київстар забезпечуватиме безкоштовні дзвінки на гарячі лінії держустанов

Мобільний оператор «Київстар» на період карантину забезпечує своїм абонентам безкоштовні дзвінки на гарячі лінії МОЗ України, Центру громадського здоров’я і Урядового контакт-центру, а в роумінгу - на гарячу лінію МЗС.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар підтримав заходи з протидії поширенню коронавірусу і підготував різноманітні пропозиції, які допоможуть абонентам краще адаптуватись до змін у їхньому звичному розпорядку. Так, для усіх абонентів доступні безкоштовні дзвінки з території України на номери гарячих ліній МОЗ України, Центру громадського здоров’я, Урядового контакт-центру, де можна дізнатись інформацію про заходи профілактики. Для абонентів, які знаходяться за кордоном, в міжнародному роумінгу, доступні безкоштовні дзвінки на номери інформаційної гарячої лінії МЗС України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що абоненти мобільного зв’язку можуть також користуватись інформаційно-довідковими сайтами урядових установ без списання мегабайтів трафіку. Зокрема, це інформаційні сайти Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерств охорони здоров’я та закордонних справ України, сайт covid19 гарячої лінії Кабінету Міністрів України тощо.

Абонентам передплаченої форми обслуговування, які знаходяться у роумінгу, буде нараховано по 60 грн для послуг зв’язку, а контрактним абонентам – по 10 безкоштовних хвилин.

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Крім цього, для молоді та студентів, які під час вимушених канікул продовжують навчатись вдома, Київстар пропонує скористатися безкоштовним доступом з мобільних телефонів до платформи онлайн-курсів та лекцій Prometheus та енциклопедії Wikipedia, а для сімейного дозвілля – розширений доступ до дитячих та розважальних телевізійних каналів без додаткової плати в рамках послуги «Київстар ТБ».

Таким чином, абоненти Київстар можуть безкоштовно телефонувати на такі «гарячі лінії» у межах України: Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201; Центр Громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 044 425 43 54; Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, гаряча лінія: +38 044 238 16 57, телефони: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88; Вебресурс «ДРУГ» Міністерства закордонних справ України (для реєстрації українців, які перебувають у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19) телефон: +38 044 238 16 57; Урядовий контактний центр - 1545; Контакт-центр НСЗУ - 1677.

Урядові інформаційні сайти, мобільний трафік Київстар на яких не тарифікується: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров’я МОЗ України, Міністерство закордонних справ України, ДРУГ, Коронавірус в Україні, World Health Organization.

Фото: Київстар