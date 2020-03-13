Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів

Національний телеком-оператор “Київстар” підключив до мережі 4G ще 514 населених пунктів України, швидкісний інтернет став доступним уже для 76% населення.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар збільшив територію мережі 4G у 22 областях України. Завдяки включенню нових базових станцій, доступ до швидкісного мобільного інтернету отримали мешканці ще 514 населених пунктів. Зокрема, Білозерське, Святогірськ, Гостре (Донецька обл.), Золоте (Луганська обл.), а також сотні селищ на території, де проживає понад 306 тисяч людей. Послуги 4G зв’язку в мережі Київстар наразі доступні для понад 76% населення України”, - йдеться у повідомленні.

За даними оператора, за два роки, що минули з часу запуску 4G в Україні, в мережі Київстар можливостями нової мобільної технології вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів. У 2019 році обсяги використання дата-трафіку зросли на 54%, якщо порівнювати 2018 роком, до 4263 Мб на абонента. При цьому понад 50% цього трафіку використано у мережі 4G.

Як повідомляв Укрінформ, за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 і 2019 роки, середня швидкість мобільної передачі даних в мережі 4G у Київстар є найвищою з-поміж усіх мобільних операторів України.

З 2015 року Київстар інвестував у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G більш як 25 млрд грн.

Фото: Київстар