Київстар отримує дозвіл на впровадження частоти 900 МГц для зв’язку 4G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання і сфері зв’язку та інформатизації, прийняла рішення про видачу національному телекомоператору “Київстар” нової, технологічно нейтральної ліцензії з можливістю використовувати частоти 900 МГц для зв’язку 4G.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“21 лютого НКРЗІ розглянула заявку Київстар і винесла позитивне рішення щодо видачі компанії нової, технологічно нейтральної ліцензії з можливістю використовувати частоти 900 МГц для зв’язку 4G”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київстар подав телекомрегулятору заявку про дострокове впровадження радіотехнології LTE (4G) 18 лютого 2020 року. Тепер компанія очікує, що вже у березні зможе отримати ліцензію для розвитку LTE-900.

Президент Київстар Олександр Комаров переконаний, що можливість використовувати частоти 900 МГц для розвитку LTE відкриє нові перспективи для телекомринку, адже у базових станцій цього діапазону більша дальність дії у порівнянні з діапазонами 1800 і 2600 МГц, і це дозволить охопити швидкісним мобільним інтернетом більшу територію.

Він також зауважив, що для того, аби всі телекомоператори змогли запустити 4G на частотах 900 МГц, Київстар добровільно передав державі частину свого спектра у цьому діапазоні. “Сподіваємось, що вже скоро мобільний інтернет нового покоління з’явиться навіть у малих та віддалених населених пунктах”, - сказав Комаров.

Нині Київстар надає послуги 4G на території, де проживає понад 75% населення.

У пресслужбі нагадали, що Київстар вже друге за свою історію добровільно ділиться своїм проліцензованим радіоспектром з іншими телекомоператорами. Раніше компанія згодилась повернути державі частину частот у діапазоні 1800 МГц, і це дозволило провести тендер і видати ліцензії на розвиток 4G в цій радіосмузі.

Відповідно до вимог НКРЗІ, мобільні оператори, які отримають нові ліцензії для розвитку 4G у діапазоні 900 МГц, з 1 липня почнуть технологічні роботи з перебудови своїх базових станцій і запуску LTE 900 у першій з областей – Закарпатській. До кінця листопада 2020 року зв’язок 4G на частотах 900 МГц з’явиться у всіх областях України. У наступні роки географія покриття 4G мереж буде збільшуватись.

Як повідомлялося, за результатами досліджень міжнародних компаній, Київстар – лідер з середньої швидкості мобільного інтернету в Україні. Послугами мобільної передачі даних Київстар користується понад 16 мільйонів абонентів, а обсяги використання дата-трафіку у 2019 році зросли на 54%, до 4263 Мб на абонента.

З 2015 року Київстар інвестував понад 25 млрд грн в інфраструктуру 3G і 4G-мереж. Розвиток швидкісного мобільного інтернету залишається ключовим пріоритетом компанії.

Фото: Київстар