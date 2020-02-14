Київстар торік інвестував у інфраструктуру понад п’ять мільярдів

Національний телекомоператор “Київстар” торік інвестував у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн, сплатив до бюджету 7,8 млрд грн податків і зборів.

Такі дані про результати роботи Київстару у 2019 році оприлюднила пресслужба оператора, повідомляє Укрінформ.

“Збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури дозволило компанії збудувати мережу 4G майже у 10 тисячах населених пунктів. Абоненти збільшили на 54% використання дата-трафіку, а компанія отримала визнання міжнародних експертів за якість і швидкість мобільного інтернету... Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн, перерахувала до Державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 7,8 млрд грн. Більше 3 млн грн було інвестовано у соціальні ініціативи та проєкти”, - йдеться у повідомленні.

Коментуючи результати роботи Київстару, президент компанії Олександр Комаров зазначив, що торік Київстар здійснив рекордні за останні десять років інвестиції у розвиток. Це дозволило збільшити ємність мережі та забезпечити можливість доступу до LTE для понад 74% населення. Крім цього, зауважив він, компанія знову стала «донором» для рефармінгу, повернувши державі частину спектра в діапазоні 900 МГц, і тепер усі мобільні оператори зможуть активно розвивати LTE у сільській місцевості. “І третє – ми розпочали довготривале співробітництво з Міністерством цифрової трансформації, щоб цифрові послуги ставали більш доступними для усіх громадян України”, - підкреслив Комаров.

За даними оператора, у 4 кварталі 2019 року кількість користувачів мобільного інтернету досягла 16,9 млн, це на 14,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Споживання дата-трафіку зросло з 2753 Мб у 4 кварталі 2018 до 4263 Мб на абонента у 4 кварталі 2019 року. Завдяки збільшенню обсягів споживання і кількості користувачів інтернету показник ARPU торік в останньому кварталі збільшився на 17,4% до 68 грн. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось. У 4 кварталі 2019 року абоненти в середньому використовували по 577 хвилин щомісяця. Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку торік в 4 кварталі збільшився на 15,3% до 5,4 млрд грн.

У Київстар розповіли, що послугами мобільного зв’язку в 4 кварталі 2019 року користувалось 26,2 млн абонентів.

Читайте також: 4G від Київстар торік скористалися понад 10 мільйонів абонентів

Доходи Київстар від фіксованого зв’язку торік у 4 кварталі збільшились на 14% у порівнянні з 4 кварталом 2018 року - до 355 млн грн. Це стало можливим головним чином завдяки збільшенню на 10,8% кількості абонентів послуги широкосмугової передачі даних («Домашній Інтернет»). Драйвером росту в цьому сегменті, за даними компанії, залишається унікальна пропозиція «Київстар. Усі разом», за умовами якої абоненти користуються мобільним зв’язком, фіксованим інтернетом і цифровим телебаченням за єдиним рахунком, і отримують суттєві знижки на абонплату.

Загальний дохід Київстару у 4 кварталі 2019 року збільшився на 16,1% проти аналогічного періоду 2018 року - до 5,8 млрд грн. За цей період капітальні інвестиції компанії перевищили на 114,4% аналогічний показник 4 кварталу 2018 року. Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн. Це дозволило охопити зв’язком 4G територію, де мешкає понад 74% населення України.

Фото: Київстар