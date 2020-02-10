4G від Київстар торік скористалися понад 10 мільйонів абонентів

Понад 10 мільйонів абонентів скористалися можливостями 4G від Київстар у 2019 році.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Ми продовжимо фокусуватись на підвищенні рівня сервісу та впровадженні діджитал-інструментів у процеси обслуговування», - зазначила керівник дирекції роздрібних продажів Київстар Ольга Смисльонова.

За її словами, найпопулярнішим сервісом серед абонентів Київстар стала заміна Sim на Usim-карти з підтримкою 4G. Всього спеціалісти компанії провели понад 2,5 млн операцій.

Друга послуга, по яку абоненти Київстар найчастіше звертались у магазини, – зміна тарифного плану та перехід на контрактну форму обслуговування. Також абоненти часто звертаються за підключенням Sim-карт для планшета.

Смисльонова зазначила, що минулого року компанія зосередилася на розвитку роздрібної мережі фірмових магазинів Київстар та поповнилась 53 новими торговими точками. Тепер вона налічує 487 магазинів. Торгові точки Київстар обслужили 14 млн абонентів, що на 1 млн більше, ніж у 2018 році.

Керівник дирекції роздрібних продажів Київстар наголосила, що задля підтримки високого рівня сервісу компанія постійно впроваджує інновації. У 2019 році компанія впровадила у 200 магазинах сервіс Winfospot. Це унікальна інформаційна система, яка при підключенні до wi-fi перенаправляє абонента на спеціальну сторінку.

Минулого року великий акцент був зроблений на діджиталізацію роботи партнерських магазинів. З цією метою була впроваджена аналітична програма Data driven retail. За допомогою аналізу великих даних вона дозволяє підібрати оптимальну локацію для відкриття торгової точки та спрогнозувати потік покупців та потенційну дохідність магазину.

Також був впроваджений інноваційний програмний додаток KSDiplay, який дозволяє централізовано завантажувати рекламний контент на смартфони, таким чином економлячи час співробітника магазину на завантаження відео. Окрім цього, технологія дозволяє вберегти екрани смартфонів від вигорання.

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