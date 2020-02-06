Київстар надає доступ до застосунку «Дія» без плати за трафік

З нагоди запуску електронного сервісу «Дія» національний телеком-оператор “Київстар” робить доступ до цього застосунку безлімітним і без плати за трафік.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Відсьогодні з нагоди запуску електронного сервісу «Дія» Київстар робить доступ до цього застосунку безлімітним. Тобто абоненти зможуть користуватися можливостями «Дії» без списання мегабайтів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, його компанія активно інвестує у нові технології та будує 4G мережу по всій Україні. Завдяки цьому дедалі більше українських громадян можуть скористатися державними та іншими послугами онлайн. «А безлімітний доступ до мобільного застосунку «Дія» – один з прикладів партнерства держави та бізнесу в інтересах громадян», – підкреслив він.

Як повідомлялося, «Дія» – це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн. Без тарифікації мобільного інтернету його зможуть використовувати всі абоненти Київстар, незалежно від форми обслуговування. Завантажити застосунок можна за посиланнями для Android nf iOS.

Напередодні Київстар підписав Меморандуму про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якого сторони домовилися про спільну роботу у трьох напрямках. Мова йде про поширення цифрових навичок та мобільної грамотності серед населення, підвищення рівня обізнаності щодо ризиків для дітей в Інтернеті та покращення рівня цифрової компетенції українських підприємців і розповсюдження технологічних рішень для ефективного ведення бізнесу.

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Київстар також працює над низкою ініціатив у цих сферах, зокрема, над проєктом мобільної грамотності для людей старшого покоління «Смартфон для батьків». Спеціальний онлайн-курс покликаний допомогти усім охочим навчитись користуватись смартфонами та всіма їхніми перевагами.

Крім цього, Київстар пропонує безлімітний нетарифікований доступ до більш ніж 40 застосунків, у тому числі до освітніх сервісів Wikipedia та Prometheus. У пресслужбі зауважили, що й надалі компанія буде працювати над тим, аби надавати безлімітний доступ до інших соціально важливих сервісів.