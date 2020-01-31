Київстар підключив до 4G ще 73 населені пункти

Національний телеком-оператор “Київстар” підключив до мережі 4G ще 73 населені пункти України, і тепер швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE вже доступний для понад 74% населення.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар підключив до мережі 4G нові міста і селища, зокрема, Чуднів (Житомирська обл), Остер (Чернігівська обл), Оржиця (Полтавська обл), Солоне (Дніпропетровська обл), та ін. Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE вже доступний для понад 74% населення України”, - йдеться у повідомленні.

Завдяки розвитку мережі 4G абоненти Київстар суттєво збільшили використання мобільного інтернету. Так, за інформацією оператора, у 2019 році в мережі Київстар абонентами використано 648 Петабайтів трафіку, що удвічі більше, ніж у 2018 році. При цьому понад 50% цього трафіку використано у мережі 4G. Загалом, з 2018 року вже 10 мільйонів абонентів скористались послугами 4G в мережі Київстар.

Читайте також: Київстар торік інвестував у соціальні проєкти понад три мільйони

Як повідомляв Укрінформ, за даними аналізу незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 і 2019 роки, швидкість мобільної передачі даних в мережі 4G в Київстар є найвищою з-поміж усіх мобільних операторів України.

З 2015 року Київстар інвестував у розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G понад 25 млрд грн.

Фото: Київстар