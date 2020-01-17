Київстар торік інвестував у соціальні проєкти понад три мільйони

Національний телеком-оператор “Київстар” торік реалізував 12 великих соціальних проєктів і інвестував у них більше 3 мільйонів гривень.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“За минулий рік Київстар реалізував 12 крупних соціальних ініціатив. Майже кожен другий співробітник телеком-оператора долучився до проєктів корпоративного волонтерства. Разом співробітники приділили понад 3600 годин суспільно-корисній діяльності. У 2019 році Київстар інвестував у соціальні проєкти більше 3 млн грн. З 2006 року соціальні інвестиції компанії склали близько 80 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що корпоративна соціальна діяльність Київстар нині поділяється на два напрямки: компанія допомагає дітям з вадами здоров’я та започатковує або підтримує навчальні програми, які покликані розвивати нові сучасні навички та вміння.

Торік, зокрема, працівники Київстар вперше провели День донора, що відбувся за підтримки благодійного фонду “Твоя опора” - постійного партнера компанії Київстар у межах ініціативи “Доторкнись до серця”. Донорами стали 66 співробітників Київстар, які здали кров на допомогу пацієнтам Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова.

Працівники Київстар також узяли участь в акції «Пробіг під каштанами» та організували корпоративний чемпіонат з футболу задля збору коштів на закупівлю медичних витратних матеріалів для операцій на серці дітей, які проходять лікування в Інституті ім. М.М.Амосова та Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Крім того, співробітники долучились до проєкту допомоги створення сімейних кімнат в Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України (Охматдит) - "Добрі справи потребують кави". Загальна сума, яку співробітники зібрали в результаті цієї ініціативи, становить 138 785 грн.

Серед соціальних проєктів, в яких бере активну участь Київстар, - “Дитяча надія” - послуга, завдяки якій абоненти Київстар можуть перераховувати кошти на благодійність через SMS. Київстар реалізує цей проєкт у партнерстві з благодійним фондом «Українська біржа благодійності». За рік існування ініціативи абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень переказали понад 2 млн грн. На ці кошти було закуплено медичне обладнання та витратні матеріали для 10 українських лікарень, в яких щороку проходять лікування понад 15 тисяч дітей.

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Крім цього, Київстар реалізує спільно з Національною поліцією України проєкт “Пошук дітей”, що спрямований на допомогу у пошуку зниклих дітей завдяки SMS. За 2019 рік Київстар на запит НПУ здійснив 173 SMS розсилок абонентам Київстар з прикметами зниклих дітей по всій Україні.

Аби батьки знали, де перебувають їхні діти, Київстар розробив також мобільний додаток Star Guard Family, який дозволяє батькам серед іншого і контролювати доступ дітей до інтернету з мобільних пристроїв, убезпечити їх від неприйнятного контенту та потенційних загроз у мережі, а також захистити телефони від вірусів.

У пресслужбі також нагадали, що Київстар бере участь і в освітніх проєктах. Так, спільний проєкт Київстар і громадської організації «Global Office» - GoCamp – дозволив 3520 школярам із 96 шкіл по всій Україні набути знань і навичок у сфері інновацій та підприємницької діяльності. 50 працівників Київстар стали менторами проєкту.

Крім цього, національний оператор став партнером Всеукраїнського фестивалю інновацій, що проводився за підтримки Міністерства освіти і науки України. Менторську підтримку від компанії отримали 60 стартапів, а переможець конкурсу здобув грант на суму 100 000 гривень.

Ще однією ініціативою, яку компанія організує вже вчетверте, - це Big Data School, - безкоштовний навчальний проєкт Київстар, в межах якого торік 30 студентів пройшли навчання та здобути знання з big data.

Торік Київстар також створив онлайн-школу “Смартфон для батьків”. Її мета - познайомити старше покоління з основами використання смартфону. Навчання в школі пройшли понад 70 тисяч користувачів.

За інформацією пресслужби, проєкти Київстар із корпоративної соціальної відповідальності оцінив професійний ринок. Компанія, зокрема, отримала міжнародну нагороду за глобальне лідерство у сфері сталого розвитку Sustainability Awards 2019 та нагороду у Telecom Awards 2019 у номінації «Соціальний проєкт року».

Фото: Київстар