Абоненти Київстар під час новорічних і різдвяних свят здійснили понад 700 млн дзвінків

Під час новорічних та різдвяних свят абоненти національного телеком-оператора «Київстар” на 65% збільшили використання мобільного інтернету, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

“Як і в 2019 році, абоненти Київстар для поздоровлення близьких та друзів обрали мобільний інтернет. Так, за два святкових дні 31 грудня 2019 і 1 січня 2020 обсяг передачі даних у мережі досяг 5225 терабайтів, а на Різдво, 6 та 7 січня 2020 року, - 5197 терабайтів. Загалом за чотири дні новорічних та різдвяних свят абоненти використали 10423 терабайтів мобільного інтернету, що на 65% більше, ніж минулого року. При цьому 60% трафіку було в мережі 4G”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, уже традиційно, найбільше навантаження на мережу зареєстроване у перші 60 хвилин 2020 року. Так, протягом однієї години абоненти здійснили 19 мільйонів дзвінків, використали 37 мільйонів хвилин, що на 7% менше, ніж торік.

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Загалом за 31 грудня 2019 року і 1 січня 2020 року, а також 6 і 7 січня 2020 року абоненти здійснили 738 млн дзвінків, використали 2 млрд хвилин, надіслали 40 млн привітальних SMS і 200 тис. MMS, використали 10423 ТБ дата-трафіку. Для порівняння, в аналогічний період минулого року в мережі було 750 млн дзвінків, 47 млн SMS і 300 тис. MMS, а обсяги дата-трафіку лише 6313 ТБ.

У пресслужбі оператора підкреслили, що Київстар щорічно успішно справляється зі святковим «піком» трафіку, завчасно готуючи мережу до підвищених навантажень. І цьогоріч спеціалісти технічної дирекції компанії приділили особливу увагу збільшенню обсягів каналів передачі даних, підготовці мережі радіодоступу. Крім того, протягом 2019 року Київстар активно будував мережу 4G, щоб абоненти могли користуватись високошвидкісною передачею даних.

Фото з відкритих джерел