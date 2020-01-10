Київстар запустив новий тарифний план для людей старшого віку

Український оператор телекомунікацій Київстар запустив тарифний план "Дзвінки для батьків", створений спеціально для людей старшого віку.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора, він буде вигідним для абонентів, які користуються тільки голосовим зв’язком і не потребують послуг мобільного інтернету.

"Кількість українців, котрі активно користуються мобільним інтернетом, постійно зростає, а обсяги дата-трафіку у нашій мережі кожного року збільшуються у 1,5-2 рази. Але є й ті, кому потрібні тільки дзвінки. І ми хочемо, щоб наші тарифи відповідали і їхнім потребам. Статистика вказує, що в першу чергу це стосується абонентів віком від 60 років. Тому саме для них ми створили доступний тариф лише для дзвінків" – сказав директор з маркетингу Київстару Павло Даніман.

Як зазначають у компанії, тариф "Дзвінки для батьків" передбачає контрактну форму обслуговування. За 60 грн на місяць абоненти отримають безлімітні дзвінки у мережі Київстар, а дзвінки на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку будуть коштувати лише 0,6 грн/хв. Також для тих, хто буде користуватися цим тарифом на смартфоні, передбачені бонусні 100 Мб мобільного інтернету, наприклад, на випадок автоматичного оновлення додатків і т.п.

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Абоненти Київстару віком від 60 років можуть перейти на умови нового тарифу, якщо вони користуються послугами оператора не менше 3 місяців. Для цього необхідно відвідати один із фірмових магазинів оператора із паспортом та ідентифікаційним кодом, щоб оформити договір.

Для абонентів, які не планують користуватись мобільним інтернетом, оператор пропонує тариф передплати "Київстар Комфорт".