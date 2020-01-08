Київстар тимчасово скасував плату за дзвінки в Іран

Мобільний оператор "Київстар" з 8 по 10 січня 2020 року не стягуватиме плату за дзвінки на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані. До таких заходів оператор вдався у зв’язку з авіакатастрофою, в якій загинули 176 осіб, з них 11 українців.

Про це повідомляється на сторінці "Київстар" у Facebook.

"У зв’язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран, компанія Київстар висловлює співчуття сім’ям загиблих пасажирів рейсу №PS752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". З 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в "Київстар", усі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) і Канади (63). Серед загиблих також було 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, і по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.