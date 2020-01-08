Літак МАУ розбився в Ірані

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з Тегерана, столиці Ірану.

10:46 Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану та Канади, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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10:36 Президент України Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи українського літака в Тегерані.

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10:26 В Іран направлять українських спеціалістів для допомоги у пошуках та розслідуванні причин авіакатастрофи літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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10:18 На борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що зазнав катастрофи в Ірані, перебували 11 громадян України.

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09:47 Українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” призупиняє виконання рейсів до Тегерана.

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09:35 Літак Boeing 737-800 компанії “Міжнародні авіалінії України” розбився в Ірані внаслідок аварії двигуна, версія теракту поки що виключається. Про це повідомило посольство України в Ірані.

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09:32 Спеціальні борти для вивезення тіл загиблих підготовлено для відправлення в Тегеран, але поки очікується погодження іранської сторони, написав Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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09:30 Рада національної безпеки і оборони України за дорученням Президента Володимира Зеленського створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

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09:19 Ймовірною причиною катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна, заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі.

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09:15 Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна має якнайшвидше встановити причину падіння літака Boeing "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані вранці 8 січня.

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08:59 Серед 176 загиблих у авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, більшість були громадянами Ірану, повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.

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08:55 Президент України Володимир Зеленський терміново повертається з Оману до Києва через катастрофу літака МАУ в Тегерані.

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08:45 На місці катастрофи літака МАУ в Тегерані працює український консул, повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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08:12 Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ, що розбився у Тегерані вранці у середу.

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08:06 Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку, повідомляє Медуза з посиланням на йорданське видання Al-Hadath.

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08:05 На борту літака "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Ірані, перебували 176 осіб, поінформував представник аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані

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07:55 У МЗС підтвердили катастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

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06.56 У мережі з'явилися перші фотографії катастрофи літака МАУ в Ірані.

First photos emerge from site of plane crash near Tehran; there are no indications of survivors - Tasmin pic.twitter.com/LOuyhza0Yj — BNO News (@BNONews) 8 січня 2020 р.

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05:51 Літак Boeing 737 зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані вранці в середу, повідомило місцеве агентство ISNA.

Фото: AA