Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ

Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ

Укрінформ
Чорні скриньки з авіалайнера МАУ, який, за словами Ірану, 8 січня випадково збили його військові, будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на іранські ЗМІ.

«Бортові чорні скриньки з літака, який був випадково збитий іранськими військовими, будуть передані Іраном Україні», - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар. Резайєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і вони будуть передані Україні на прохання української сторони.

За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.

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Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

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