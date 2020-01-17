Авіатроща в Ірані: експерти МАУ повернулися в Україну

Фахівці авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які входили до складу міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737-800 в Ірані, повернулися в Україну.

Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне у Facebook.

"Сьогодні вранці в аеропорту "Бориспіль" зустріли колег, які брали участь у розслідуванні трагедії PS752 в Ірані", - написав Дихне.

За його словами, після прильоту експерти Андрій Василенко, Владислав Петренко та Андрій Фомічов одразу пішли на перший поверх терміналу D, вшанувати пам'ять загиблих.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

Рятувальники ДСНС 14 січня повернулися додому.