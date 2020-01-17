Україна вимагатиме фіксації зобов'язань Ірану та компенсації — Пристайко

Україна вимагатиме визнання Іраном провини за збиття літака МАУ на міжнародному рівні і документальної фіксації цього факту та своїх зобов'язань, зокрема щодо компенсаційних виплат.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання народних депутатів у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується ненавмисності (збиття літака МАУ - ред.) і використання цього терміну, ми не відкидаємо жодної з версій, яка є. Тепер, після визнання іранською стороною провини, всі версії звужуються до однієї головної. Але неодноразово були випадки, коли заява, зроблена публічно, потім не була підтримана. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини на міжнародному рівні документом. Саме для того ми вимагали телефонної розмови президентів (України та Ірану - ред.) і вимагаємо приїзду спеціального представника (уряду Ірану - ред.). Ми будемо все одно порушувати це питання в Раді безпеки ООН і фіксувати зобов'язання, включаючи визнання провини і компенсації", - сказав Пристайко.

Водночас він зауважив, що Україна, прагнучи фіксації всіх юридичних моментів, намагається діяти обережно, щоб не зірвати взаємодію з іранською стороною, "яка зараз тримається фактично на політичній заяві лідера Ірану".

Пристайко також поінформував, що, оскільки існують аналогії між розслідуванням збиття літака МАУ і рейсу MH-17, учора на зустріч п'яти міністрів у Лондоні був запрошений міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, нідерландський колега розповів про хід розслідування щодо MH-17 та накопичений спільною слідчою групою негативний досвід, який стосується використання політичних заяв і політичних інструментів, таких як резолюції ООН, використання Міжнародної організації цивільної авіаціїї тощо.

"Він (Блок - ред.) дійсно зробив певні політичні попередження, які ми усвідомлюємо", - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий іранськими військовими.