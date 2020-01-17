Іран обіцяє передати

Іран обіцяє передати "чорні скриньки" літака МАУ Україні — Пристайко

Укрінформ
Іран обіцяє надати доступ до "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерана літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання народних депутатів у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора пізно ввечері я розмовляв з іранським міністром закордонних справ (Мохаммадом Джавадом Заріфом - ред.) , який запевнив, що наразі, оскільки, згідно з Чиказькою конвенцією, відповідальність за розслідування, у першу чергу, лежить на владі Ірану, пропонується наступний алгоритм дій: спільна команда з розслідування - іранська, канадська і ми теж приєднуємося до неї, - отримає доступ до "чорних скриньок" на місці (катастрофи - ред.). Після цього окремо "чорні скриньки" іранська сторона готова передати Україні", - сказав Пристайко.

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За його словами, це, в принципі, відповідає міжнародним нормам, хоча Україна наполягає на тому, аби бортові самописці були передані їй відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора та СБУ 15 січня звернулися до Ірану з запитом про передачу українським правоохоронцям бортових самописців з українського літака авіакомпанії МАУ, який був збитий іранськими військовими.

У відомстві заявили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належної розшифровки бортових самописців і збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

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