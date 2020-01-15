МАУ відкрила цілодобову "гарячу лінію" трьома мовами для родичів загиблих

Компанія "Міжнародні авіалінії України" відкрила цілодобову "гарячу лінію" трьома мовами для родичів загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"МАУ надає всебічну допомогу і підтримку родинам загиблих. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» організувала цілодобову "гарячу лінію", яка працює 7 днів на тиждень українською, англійською та російською", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що центри підтримки родичів загиблих з можливістю звернення англійською і фарсі відкриті в Тегерані (режим роботи з 8:30 до 16:30 за місцевим часом) і канадському Торонто (режим роботи з 8:00 до 20:00 за місцевим часом).

Центр підтримки працює і в Києві (режим роботи з 8:00 до 20:00).

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.