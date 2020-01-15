У Рябошапки пояснили, чому “чорні скриньки” літака МАУ досі не в Україні

Іран офіційно не спростував і не підтвердив інформацію щодо відмови передавати “чорні скриньки” збитого літака МАУ в Україну.

Про це заявила керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Поліна Чиж на на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора зранку була отримана інформація, що іранська сторона не передає Україні “чорні скриньки”. Ця інформація не може бути зараз ані підтверджена, ані спростована, тому що ми звертаємося до іранських представників, вони зараз кажуть, що, дійсно, сьогодні, як обіцяли, 15 числа, особа (іранський експерт — ред.) не приїде, проте вони вирішують це питання”, - сказала Чиж.

За її словами, коли іранська сторона поінформувала, що “чорні скриньки” пошкоджені й не можуть бути відкриті в Ірані, було прийняте рішення, що бортові самописці мають бути перевезені в іншу країну і відкриті способами, які є можливі лише в певних лабораторних умовах. В Україні є така лабораторія — у КПІ.

“Було прийняте рішення, що 15 числа, тобто сьогодні, мав приїхати іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію і, фактично, дав би згоду, повернувся в Іран, забрав "чорні скриньки" і повернувся в Україну, щоб проводити ці дослідження разом із нашими експертами, а також тими особами, кого б ми вважали за потрібне залучити”, - розповіла представниця Офісу генпрокурора.

Утім, додала вона, 15 січня іранський експерт в Україну не приїхав. Водночас, офіційного підтвердження або спростування інформації про нібито перевезення “чорних скриньок” зі збитого літака у Францію від Ірану також немає.

У свою чергу заступник генерального прокурора Віктор Трепак наголосив на необхідності аналізу даних “чорних скриньок” для встановлення причетних до збиття літака.

“Без аналізу “чорних скриньок”, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження і до місця події нам цю відповідь дати надзвичайно складно”, - підкреслив він, відповідаючи на запитання про встановлення причетних до злочину.

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Трепак зазначив, що на сьогодні рішення Ірану про передачу Україні зазначених матеріалів ще немає.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Після цього глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар заявив, що записи з бортового самописця збитого літака відправлять для розшифровки до Франції.

Проте французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що розшифровування бортових самописців проводитиметься в Україні.

Водночас, 14 січня офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі заявив, що "чорні скриньки" все ж будуть відправлені до Франції. Натомість, у Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації стверджували, що Іран не звертався офіційно з приводу передачі самописців для подальшого розшифрування.