Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ

Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ

Укрінформ
Скликати позачергове засідання Раби безпеки ООН щодо збитого в Ірані українського літака недоцільно, оскільки Тегеран визнав свою провину. Натомість потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних.

Про це у вівторок, 14 січня, на брифінгу у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день – ні", - відповів посол Єльченко на запитання, чи бачить він необхідність скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані авіалайнера МАУ.

"У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав посол України в Вашингтоні, який до цього обіймав посаду постійного представника України при ООН.

У цьому зв'язку він нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця не тільки звернув увагу на інцидент, але й зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

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Водночас Єльченко повідомив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країни-виробника літаків Boeing.

"Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до "чорних скриньок", то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing", - підкреслив дипломат.

Він також зазначив, що представники авіавиробника обов'язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.

Посол України у США також зауважив, що оскільки Іран повністю визнав свою участь у трагедії, він має пройти цей шлях до кінця, притягнувши винних до відповідальності та виплативши всі компенсації. Крім того, розслідування має з'ясувати й інші складові, в тому числі "російський слід" у вигляді проданого Ірану російського комплексу "Тор".

"Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша – це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, й тих, хто постачав ці ракети. А друга частина – це відповідальність Ірану як держави, міжнародно-правова відповідальність", - підкреслив посол України в США.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Водночас 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

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