Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ

Скликати позачергове засідання Раби безпеки ООН щодо збитого в Ірані українського літака недоцільно, оскільки Тегеран визнав свою провину. Натомість потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних.

Про це у вівторок, 14 січня, на брифінгу у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день – ні", - відповів посол Єльченко на запитання, чи бачить він необхідність скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані авіалайнера МАУ.

"У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав посол України в Вашингтоні, який до цього обіймав посаду постійного представника України при ООН.

У цьому зв'язку він нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця не тільки звернув увагу на інцидент, але й зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Водночас Єльченко повідомив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країни-виробника літаків Boeing.

"Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до "чорних скриньок", то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing", - підкреслив дипломат.

Він також зазначив, що представники авіавиробника обов'язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.

Посол України у США також зауважив, що оскільки Іран повністю визнав свою участь у трагедії, він має пройти цей шлях до кінця, притягнувши винних до відповідальності та виплативши всі компенсації. Крім того, розслідування має з'ясувати й інші складові, в тому числі "російський слід" у вигляді проданого Ірану російського комплексу "Тор".

"Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша – це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, й тих, хто постачав ці ракети. А друга частина – це відповідальність Ірану як держави, міжнародно-правова відповідальність", - підкреслив посол України в США.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Водночас 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.