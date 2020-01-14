Рухані заявляє, що про збиття літака МАУ "стражами" дізнався від армії

Президент Ірану Хасан Рухані отримав інформацію про збиття лайнера МАУ підрозділом "Корпусу стражів ісламської революції" від збройних сил Ісламської Республіки Іран (ІРІ).

Про це Рухані заявив у вівторок у Тегерані, повідомляє іранське інформагентство ISNA.

"Збройні сили, які були нашим єдиним способом дізнатися правду в цій справі, добре співпрацювали. І одразу після того, як мене поінформували про дуже болючу помилку, я негайно сказав представникам влади повідомити населення", - заявив президент ІРІ.

За його словами, він з самого початку відчував, що катастрофа українського літака була "не звичайною" та намагався "скоротити термін розслідування, щоб точно дізнатися, чому літак зазнав аварії".

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"Справа українського літака не є звичайною. І я закликаю судову владу провести спеціальне слухання на чолі зі старшим суддею для розслідування цього питання", - заявив Рухані.

За його словами, пов’язані зі справою органи влади "повинні пояснити весь процес, що відбувся з ранку середи до моменту скликання Вищої ради національної безпеки".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий через "людську помилку".

Відповідальність за збиття взяла на себе військово-політична формація "Корпус стражів ісламської революції" (КСІР), біля секретної бази якої пролітав літак МАУ.

Як відомо, КСІР в Ірані має власні збройні формування, важке та ракетне озброєння, паралельно із існуючими збройними силами.