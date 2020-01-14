Президент Ірану закликає створити спецсуд для розслідування катастрофи літака МАУ

Президент Ірану Хасан Рухані закликав судову гілку влади створити спеціальний суд для розслідування випадкового збиття українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня.

Про це він заявив 14 січня, повідомляє Mehr.

“Судова гілка повинна створити спеціальний суд, під керівництвом високопоставленого судді та десятків експертів для розслідування інциденту з літаком (МАУ - ред.)”, - сказав Рухані.

Він додав, що з того моменту, коли йому стало відомо, що причина катастрофи є “незвичайною”, він доклав усіх зусиль, аби не затягувати час із розслідуванням і люди змогли дізнатися реальну причину авіакатастрофи.

За словами Рухані, справа з випадково збитим літаком не є звичайною справою, він наголосив, що нині “весь світ” спостерігає за Іраном.

Раніше президент Ірану заявив, що Іран покарає усіх, хто відповідає за випадкове збиття українського пасажирського літака 8 січня.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічних проблем літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

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Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".