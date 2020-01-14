Іран заявляє про арешти причетних до збиття українського літака

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що всі відповідальні за випадкове збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ 8 січня під Тегераном будуть покарані, водночас деяких причетних до цього вже заарештували.

Про це він зазначив у телевізійній промові у вівторок, повідомляє Evening Standard.

"Це помилка, яку не можна простити... Одна людина не може нести повну відповідальність за авіакатастрофу (літака МАУ – ред.)", - сказав Рухані.

Він наголосив, що суспільство повинно бути впевнене, що інцидент з авіакатастрофою не повториться.

"Збройні сили Ірану визнають свою помилку - це хороший перший крок... Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", - сказав він, додавши, що його уряд "несе відповідальність перед іранцями та іншими громадянами, які втратили життя в авіакатастрофі".

За словами Рухані, представник судової влади заявив, що деяких людей вже заарештували за причетність до збиття українського авіалайнера під Тегераном.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.