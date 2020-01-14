Іран заявляє про арешти причетних до збиття українського літака

Іран заявляє про арешти причетних до збиття українського літака

Укрінформ
Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що всі відповідальні за випадкове збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ 8 січня під Тегераном будуть покарані, водночас деяких причетних до цього вже заарештували.

Про це він зазначив у телевізійній промові у вівторок, повідомляє Evening Standard.

"Це помилка, яку не можна простити... Одна людина не може нести повну відповідальність за авіакатастрофу (літака МАУ – ред.)", - сказав Рухані.

Він наголосив, що суспільство повинно бути впевнене, що інцидент з авіакатастрофою не повториться.

"Збройні сили Ірану визнають свою помилку - це хороший перший крок... Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", - сказав він, додавши, що його уряд "несе відповідальність перед іранцями та іншими громадянами, які втратили життя в авіакатастрофі".

За словами Рухані, представник судової влади заявив, що деяких людей вже заарештували за причетність до збиття українського авіалайнера під Тегераном.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

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Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

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