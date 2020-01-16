Іранці забирали “на пам’ять” речі з місця катастрофи літака МАУ - експерт

Українська група, яка прибула на місце катастрофи літака МАУ біля Тегерана, лише 10 січня отримала доступ до уламків літака та виявила ознаки уражень ракетою або вибуховим пристроєм.

Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, відеокоментар якого опублікований на сайті КНДІСЕ.

“Надали (українській групі — ред.) можливість подивитися на останки літака, сказали, що вони лежать в ангарі. Ангар виявився, коли ми туди приїхали в кінці дня, що це просто купа бульдозером звернутих уламків літака, на яких нічого не було видно, нічого не зрозуміло, але вони (іранці — ред.) працюють тільки до четвертої години за місцевим часом, тому ми були обмежені часом”, - повідомив Рувін про роботу української групи в перший день по прибуттю в Іран, 9 січня.

За його словами, наступного дня експерти мали можливість обійти всю територію від місця, де літак почав падати, до місця, де збиралися основні уламки Боїнга.

“На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу — іранців, які збирали рештки, речі, уламки — хто задавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав”, - зауважив він.

Потім, за його словами, експерти почали працювати над реконструкцією літака.

“Коли ми все розклали, ми побачили: нижня частина літака взагалі відсутня, також відсутня кабіна. Кабіну нам потім довезли, шматочок передньої частини... ще були відсутні крісла. Жодного крісла, де зберігалися уламки, ми не знайшли”, - підкреслив Рувін.

Він додав, що згодом були знайдені уламки чотирьох крісел.

“І на місці вже складання уламків нами було знайдено декілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, картками. У них ми побачили наслідки дії уражаючих елементів і якогось іншого фактору. Потім уже під час огляду кожної деталі літака нами були визначені і виявлені місця, де потрапляли уражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою”, - наголосив директор КНДІСЕ.

Він пояснив, що експерти розклали всі елементи таким чином, як вони були на літаку.

“Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, як сталося, яким чином. Це було 10 числа, уже була ніч.... і ми при світлі уже прожекторів знайшли місяця, де ми побачили дію уражаючих елементів, ракети. Представники іранської влади побачили, приїхали дуже багато машин з представниками, подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали завтра будемо розбирати”, - розповів Рувін хронологію виявлення ознак збиття українського літака.

Він підкреслив, що 11 січня зранку було домовлено, що українців пропустять до останків літака о 9 годині, але пройти вдалося близько 11-ї, на місці представників іранських не було, а іранська влада офіційного оголосила, що літак було збито ракетою.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: АА