Представники України, Канади та Ірану обговорили катастрофу літака МАУ

Представники авіаційної влади України, Канади та Ірану зустрілися у Тегерані, щоб обговорити розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє The New York Times.

"Представники органів цивільної авіації з Ірану, України та Канади у вівторок провели нараду в Тегерані з приводу розслідування аварії українського авіалайнера в Ірані минулого тижня, повідомляє іранське державне телебачення", - йдеться у повідомленні.

Подробиць щодо того, про що саме вони говорили, не наводиться.

Раніше стало відомо, що зустріч глав МЗС п’яти країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, проведуть у Лондоні в четвер, 16 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: АА