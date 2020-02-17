Україна домовлятиметься про компенсації жертвам авіакатастрофи в Ірані від імені п’яти країн

Україна вестиме переговори щодо суми компенсацій родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака компанії МАУ в Ірані від імені всіх п’яти країн, громадяни яких стали жертвами трагедії.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спілкування з журналістами після закладення пам'ятного каменя на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв рейсу PS752 в міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сума компенсації - зараз ми домовилися до такого: Україна буде вести переговори від імені всіх п’яти країн. І те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам всіх країн, включаючи, до речі, Іран. Це була наша принципова позиція і ми досягли цієї позиції", - сказав міністр.

За його словами, зараз ведеться робота з іранською владою щодо виплати компенсацій як родинам загиблих, так і компанії МАУ за знищений літак.

Крім того, він зауважив, що МАУ працює зі страховою компанію щодо відповідних виплат.

Водночас Пристайко нагадав, що український уряд надав допомогу родинам загиблих українців, але підкреслив, що то була саме "допомога", а не "компенсація".

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав із Росії.

Перше фото: АА