Україна не погодиться визнати винним у збитті літака МАУ "якогось солдата" - Пристайко

Україна вимагає від іранської сторони розкриття всіх обставин збиття українського літака в небі Тегерана і не погодиться визнати винним у цій трагедії лише якогось рядового військового.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у виступі на церемонії закладення пам'ятного каменя на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв рейсу PS752 в міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати (винним) якогось солдата, який збив (літак), ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей", - сказав.

Він акцентував, що МЗС і уряд України активно працюють над тим, щоб відновити справедливість і притягнути всіх винних за жертви нашого народу до відповідальності.

"Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити - вимагати справедливу компенсацію. Я впевнений, що ми зможемо доповісти вам про це", - підкреслив глава МЗС.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

Фото: АА