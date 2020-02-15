"Чорні скриньки" літака МАУ належать Україні - глава МЗС Канади

Канада та Україна дуже тісно співпрацюють у розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", яка сталася в Ірані.

Про це у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами у рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними”, - наголосив Шампань.

Він додав, що Україна, як і Канада, хоче отримати доступ до інформації з "чорних скриньок" збитого літака.

“Чорні скриньки" належать українцям, вони були частиною літака. Я говорив із керівником авіакомпанії... Ми обговорили передачу скриньок, аби якомога швидше їх проаналізували”, - зазначив міністр.

Очільник МЗС Канади підкреслив, що в усіх постраждалих сторін залишається багато важливих запитань.

“Авіакомпанія, українці та канадці мають запитання, світова спільнота вимагає прозорості”, - наголосив Шампань.

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Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Фото: Фото: @FP_Champagne