П’ять країн наполягають на передачі Іраном “чорних скриньок” літака МАУ до Франції

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції для розшифровки.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Ірану Джавада Заріфа, повідомили у офісі глави канадського МЗС.

“Міністр Шампань повторив, що бажаним варіантом для Міжнародної групи з координації та реагування було б, якби Іран скористався потужностями, запропонованими Францією, яка має необхідні технічні можливості для виконання цієї роботи”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що Канада прагне до “відповідальності, прозорості та справедливості для жертв цієї трагедії, у тому числі шляхом проведення достовірного й транспарентного розслідування”.

Окрім цього, під час зустрічі було порушено питання справедливого відшкодування родичам загиблих.

“Міністр Шампань наголосив на важливості справедливої та належної компенсації для родичів жертв, заснованої на міжнародних стандартах”, - підсумували у канадському МЗС.

До міжнародної групи входять глави МЗС України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану.

фото: АА