Іран запросив Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Даніловим і запросив його в Іран.

Про це повідомляє IRNA.

"Шамхані запросив свого колегу (Данилова - ред.) поїхати в Іран для спільного розгляду питання (катастрофи літака МАУ - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Розмовляючи телефоном із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим, Шамхані висловив співчуття у зв'язку зі збиттям літака та висловив співчуття сім'ям загиблих.

У свою чергу Данилов закликав Іран до продовження спільної співпраці та "прискорення розслідування трагедії".

Нагадаємо: 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблеми літака і заперечувала можливість збивання лайнера. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Це обставина, а також те, що Тегеран до сих пір відмовляється передати Києву "чорні ящики", викликала сумніви у деяких експертів з приводу того, чи справді український літак збили випадково.

Фото: АА