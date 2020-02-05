Катастрофа літака МАУ: Рябошапка заявляє про відсутність співпраці з Іраном

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що іранська сторона не підтримує контакт з українською в рамках розслідування катастрофи літака МАУ.

Про це Рябошапка заявив у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в середу, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"...Співпраця в рамках кримінального розслідування. Досі такого контакту з іранською стороною немає, і ми не розуміємо, чому. Ми декілька разів контактували з офісом на рівні телефонних розмов. Через дипломатичні установи контакт є, але відповіді ми не отримали на запити. Мені важко це пов'язати з чимось, але очевидно, що це може свідчити про те, що немає явно бажання іранської сторони допомагати нам у цьому кримінальному розслідуванні. Може щось приховують, може, є якісь інші причини", - сказав генпрокурор.

Він також прокоментував інформацію про те, що іранська сторона нібито відмовилася співпрацювати з Україною після оприлюднення в ЗМІ аудіозапису переговорів диспетчера з пілотом іранського літака.

"У мене є інша інформація - що іранські колеги будуть співпрацювати з нами. Чи це був злив із української сторони тих матеріалів, які нам надала іранська - я сумніваюся в цьому, бо я знаю джерело цих записів, і це джерело - це точно не іранська сторона, і не іранська влада. Я не можу зараз говорити, що це за джерело", - зазначив Рябошапка.

Він також підкреслив, що Україна підготувала і відправила іранській стороні проєкт угоди про створення слідчої групи з іншими країнами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Проте, за словами Рябошапки, шанси на роботу цієї групи "не дуже великі" і "більше сподівань на міжнародну правову допомогу і на дипломатичні канали".

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

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Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Офіс генерального прокурора України розслідує загибель людей внаслідок катастрофи літака в Ірані за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.