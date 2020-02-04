Міжнародна спільнота вимагає від Ірану оприлюднити вміст "чорних скриньок"

Іран мусить дотримуватися міжнародного права й негайно передати "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ на розшифровку.

Про це йшлося під час розмови представників п’яти країни, чиї громадяни загинули під час авіакатастрофи в Тегерані, повідомили у МЗС Канади.

"Усі держави стурбовані неспроможністю Ірана надати доступ до чорних скриньок. Додаток 13 Конвенції про цивільну авіацію вимагає, аби це трапилося без затримок. Іран повинен негайно передати чорні скриньки як вияв бажання відновити повну картину цієї події", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що міністр транспорту Канади та глава МЗС країни офіційно висловили свої занепокоєння з цього приводу керівництву ІКАО.

Учасники розмови також погодилися щодо потреби "продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752".

"Більш того, учасники взяли зобов’язання дійти згоди стосовно юридичних варіантів перемовин із Іраном щодо відповідальності за цей вчинок, аби досягти справедливості, у тому числі належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752", - підсумували у МЗС.

Зауважимо, що участь у розмові брали представники Канади, України, Афганістану, Швеції та Об’єднаного королівства.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки" викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.