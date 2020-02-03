Катастрофа літака МАУ: Україна наполягає на дотриманні Іраном міжнародного права

Україна наполягає на дотриманні Іраном норм міжнародного права під час розслідування катастрофи літака Міжнародних авіаліній України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужба РНБО.

“Україна очікує від іранської сторони неухильного дотримання всіх міжнародних вимог статті 26 Чиказької конвенції і додатка 13 до неї у розслідуванні катастрофи літака Boeing-737-800 української компанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран”, - наголосив Данілов.

За словами Данілова, Україна вкотре наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження «чорних скриньок».

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв’язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права», - підкреслив секретар РНБО України.

Як повідомлялося, в Ірані заявили, що більше не ділитимуться з Україною доказами щодо розслідування катастрофи лайнера МАУ. Тегеран прийняв відповідне рішення після того, як аудіозапис, переданий українським експертам у рамках розслідування, був опублікований в українських ЗМІ.

“Група з технічного розслідування катастрофи українського літака... опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським. Ці дії українців призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами”, - заявив директор з розслідувань катастроф в Організації цивільної авіації Ірану Хассан Резаіфар.

8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки" викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Фото: АА