Іран повівся розумніше, ніж Росія після MH17 – австрійський експерт

Вимушено визнавши збиття українського лайнера під Тегераном, Іран повівся розумніше, ніж Росія, яка продовжує, попри усі наявні докази, заперечувати свою причетність до збиття малайзійського лайнера МН17 над Донбасом, за що врешті-решт буде засуджена.

Про це заявив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу генсек громадсько-політичної організації "Пан'Європа-Австрія" Райнгард Клучек.

"Авіакатастрофа під Тегераном нагадує про авіакатастрофу на Сході України. В обох випадках літаки були збиті під час бойових дій. І в той час, як Росія продовжує все заперечувати, Іран повівся розумніше, дослухавшись до порад, що краще викласти усі факти на стіл, оскільки в якийсь момент вони все одно стануть відомі", - заявив він.

При цьому експерт зазначив, що "було б розумно", якби Іран, який заявляє про ненавмисне збиття українського лайнера, передав "чорні скриньки" та всю пов’язану інформацію українським органам влади.

Говорячи про заплановані у березні слухання справи MH17 у Міжнародному кримінальному суді (МКС), Клучек висловив переконання, що Росія буде засуджена за збиття малайзійського "Боїнга": "Усі наявні докази та свідчення говорять проти Росії. То ж Росія буде засуджена, навіть якщо взагалі не братиме участь у процесі. І це матиме наслідки у політиці проти Росії".

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Як відомо, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії та України.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала будь-які твердження про можливість збиття лайнера. Втім, багато свідчень про збиття літака ракетою вже потрапили в Інтернет. Західні ЗМІ повідомили, що український літак, найімовірніше, був збитий ракетою, а 10 січня з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського Boeing іранськими військовими.

На тлі оприлюднених провідними країнами світу доказів та під тиском потужних акцій протесту 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями військово-політичної формації "Корпусу стражів Ісламської революції Ірану (КСІР). Після цього у Тегерані та інших іранських містах відбулися масові акції протесту з вимогою відставки керівництва ІРІ, яке у перші дні трагедії вводило в оману населення про причини авіакатастрофи.

Пізніше також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами поставленої Тегерану Росією зенітно-ракетної системи "Тор-М1". Ця обставина, а також те, що Іран досі відмовляться передати Україні "чорні скриньки" лише породило сумніви в деяких експертів щодо того, чи дійсно український літак був збитий випадково.

Росія з самого початку трагедії підтримала версію Тегерана про технічні причини авіакатастрофи літака МАУ, а її пропагандистські ресурси виправдовували Тегеран, паралельно намагаючись дискредитувати США. Експерти зазначали, що РФ вигідна ескалація ситуації на Близькому Сході, адже це впливає на зростання цін на нафту, відволікає увагу світової спільноти від агресії РФ проти України та інших порушень міжнародного права. Крім того, підтримана Росією версія з технічними причинами падіння літака МАУ відводила увагу від того, що з російського озброєння вже збитий другий за 5 років пасажирський літак.

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Як відомо, Росія також причетна до збиття пасажирського лайнера - Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У березні 2020 року у Нідерландах має розпочатися судовий процес у цій справі.

Попри численні докази, РФ вже шостий рік поспіль відмовляється визнавати свою провину в катастрофі МН17 та поширює різні фейкові версії, перекладаючи вину на Україну.