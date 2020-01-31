Канада завершила репатріацію тіл загиблих у катастрофі літака МАУ

До Канади з Ірану було репатрійовано тіла 13 канадців, загиблих під час авіакатастрофи МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

"Канада завершила процес репатріації тіл канадців й постійних мешканців, загиблих у авіакатастрофі. Останки 13 осіб були повернуті до Канади, а 73 - залишені в Ірані, відповідно до побажань членів родини", - йдеться у матеріалі.

Фото: CBC

За словами родича одного із загиблих, канадські правоохоронці також погодилися провести ДНК-аналіз репатрійованих останків, аби підтвердити, кому вони належать. Однак отримати офіційного підтвердження цієї інформації поки не вдалося.

"Омар Альгабра, представник прем’єр-міністра Канади у парламенті, сказав, що через застороги стосовно приватності, він не може підтвердити, чи уряд проводитиме ДНК-аналіз людських останків, знайдених на місці падіння", - зазначає у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Перше фото: АА